أمريكا تفرض رسوما على لفائف الألومنيوم من 18 دولة منها البحرين

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء قرارا نهائيا بفرض رسوم على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة كانت محل تحقيق بشأن مكافحة الإغراق.

وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و4.83 في المئة على الواردات من البحرين.

وقالت الوزارة إنها فرضت رسوما تصل إلى 5.04 في المئة على واردات اللفائف من كوريا الجنوبية و2.72 في المئة على الواردات من اليونان.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.

وقال ترامب في 20 يناير كانون الثاني إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض ”أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألومنيوم من الإمارات العربية المتحدة“.