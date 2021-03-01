منظمة التجارة العالمية تدعو للمزيد من مصانع اللقاحات في الدول النامية

قالت الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الإثنين، إن المنظمة تحتاج إلى العمل مع الشركات لفتح المزيد من مواقع التصنيع للقاحات كورونا في الدول النامية.

وفي كلمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 164 دولة، باجتماع في اليوم الأول لتوليها منصبها، قالت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا: ”هناك أناس يموتون في الدول النامية… يجب علينا أن نركز على العمل مع الشركات لفتح وترخيص المزيد من مواقع التصنيع الحيوية الآن في الأسواق الناشئة والدول النامية“.

وأضافت أن هناك حاجة أيضا إلى نقل التكنولوجيا.

وأوكونجو إيويلا هي أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وعُيّنت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا، في الـ 15 من فبراير/ شباط الماضي، مديرة لمنظمة التجارة العالمية.

وكانت أوكونجو إيويلا وزيرة للمالية في نيجيريا مرتين ووزيرة للخارجية مدة شهرين.

وقد بدأت إيويلا مسيرتها المهنية في البنك الدولي عام 1982، حيث عملت لمدة 25 عاما.

وولدت أوكونجو إيويلا التي غالبا ما تلقب بـ ”دكتور نجوزي“، عام 1954 في أوغواشي أوكوو في ولاية دلتا الفيدرالية غرب نيجيريا.