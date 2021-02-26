رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره إلى الإمارات لتلقي لقاح كورونا

تنحى رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري الكندي (كندا بينشن إنفستمنت)، مارك ماتشين، بعد سفره إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا بالمخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده، وفي تصرف قوبل بانتقادات.

وأصدر مجلس إدارة الصندوق، اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين جون جراهام رئيسًا تنفيذيًا ويشغل حاليًا منصب المدير الإداري والرئيس العالمي لاستثمارات الائتمان في أكبر صناديق أجور التقاعد في البلاد، بحسب ما أفادت ”رويترز“.

وصار ماتشين، ثاني مسؤول كبير في شركة بكندا يستقيل بسبب محاولة مخالفة قواعد تلقي اللقاح فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات في البلاد.

وكانت السلطات الكندية أعلنت، اليوم الجمعة، أنها وافقت على لقاح ثالث مضاد لفيروس كورونا، مع إعطاء الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا.

وينضم بذلك لقاح أسترازينيكا إلى لقاحي فايزر/بايونتيك، وموديرنا، المستخدمين في البلاد.

وكتب رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب بابلو رودريغيز على تويتر :“خبر عظيم! وافقت هيلث كندا (الهيئة الناظمة للشؤون الصحية في البلاد) على لقاح أسترازينيكا“.

وطلبت الحكومة 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، كما أفادت تقارير.

وحتى اليوم الجمعة، أبلغت كندا عن تسجيل أكثر من 858 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 21865 وفاة.

وفي المجموع، طلبت كندا أو حجزت أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات من 7 موردين لعدد سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.