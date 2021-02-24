قيمة واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيا منخفضا في ديسمبر

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من تركيا بلغت مستوى قياسيا منخفضا في شهر ديسمبر.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الواردات من تركيا بلغت 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلة انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يذكر أن نشطاء سعوديين أعادوا يوم الأحد، الزخم لحملة شعبية تدعو منذ أشهر لمقاطعة المنتجات التركية، والتوقف عن التعامل مع أنقرة على جميع المستويات.

وأطلقوا وسم #صفر_تعامل_مع_تركيا، على موقع تويتر، حيث يوجد ملايين المغردين السعوديين، ليجد تفاعلا لافتا.

كما دعا رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية عجلان العجلان، يوم أمس الثلاثاء، إلى الالتزام بحملة مقاطعة تدعو لوقف كامل للتعامل مع تركيا.