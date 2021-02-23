إيران ستقترض 5 مليارات دولار من روسيا لتمويل مشاريع اقتصادية

أفاد تقرير نشره موقع ”لانوفال تريبون“ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تخطط للتوجه نحو السوق الروسية لتمويل بعض مشاريعها، وتأمين بقاء بعض القطاعات الاقتصادية التي تشكو صعوبات.

وقال التقرير إن إيران تدرس التقدم بطلب للحصول على قرض من روسيا من أجل تمويل بعض مشاريعها، حيث أذن البرلمان للحكومة بتقديم مطالبها إلى الكرملين، موضحًا أن هذا الائتمان تقدّر قيمته بنحو 5 مليارات دولار، ويبقى الآن أن يتم العثور على جميع الاتفاقات اللازمة مع الطرف الروسي، لاسيما فيما يتعلق بمواعيد السداد.

وأوضح التقرير أن هذا القرار تم اتخاذه فعليًا أثناء تنظيم اجتماع لتحديد موازنة الدولة الإيرانية للعام الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الائتمان يمكن أن يسمح لقطاعات معينة بـ“البقاء“ مثل البنية التحتية الخدمية، والطاقة النووية المدنية، ومصادر الطاقة البديلة، وطرق السكك الحديدية.

وعلّق التقرير بأن هذا القرار، رغم أنه سيكون الأول، إلا أنه ليس مفاجئًا، فمنذ العام 2019 تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني بالفعل عن إمكانية دعوة روسيا للمضي قدمًا في التعاون مع طهران، في سياق معقد يتميز بأزمة مالية خطيرة (عقوبات أمريكية ودولية)، وأزمة صحية (أزمة كوفيد -19)، مشيرًا إلى أن ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي آنذاك، لم يغلق الباب.

ويشير التقرير إلى أن“هناك العديد من المشاريع الكبيرة التي تحتاج حاليًا إلى التمويل، بدءًا من تحديث محطة توليد الكهرباء في الأهواز، كما تخطط إيران أيضًا، على سبيل المثال، لبناء هيكل كبير للطاقة الكهرومائية في جوتفاند في خوزستان، وفي قطاع النقل يمكن لخط سكة حديد يمتد من زاهدان إلى بيرجند أن يرى النور أيضًا“.