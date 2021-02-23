مسؤول اقتصادي سعودي يجدد تأييد حملة وقف التعامل التجاري مع تركيا

دعا رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية عجلان العجلان، الثلاثاء، إلى الالتزام بحملة مقاطعة لتركيا تدعو لوقف كامل للتعامل مع أنقرة، وتلقى تأييدا واسعاً، بحسب ما عبر عنه مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وكتب العجلان وهو رجل أعمال بارز، عبر تويتر: ”عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج. هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن #مستمرون_بمقاطعة_تركيا، وإلى #صفر_تعامل_مع_تركيا“.

عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.

هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن #مستمرون_بمقاطعة_تركيا، والى #صفر_تعامل_مع_تركيا — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) February 23, 2021

وأثار نشر القناة التلفزيونية التركية، قبل نحو أسبوعين، للخريطة التي نسبتها لمعهد أبحاث أمريكي، وتتوقع تمدد النفوذ التركي لعام 2050، بحيث يشمل كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا، ردود فعل تجاوزت السعودية، حيث ورد موقف روسي معارض لها أيضا.

ويبدو أن تلك الخريطة هي السبب الرئيس في عودة الزخم لحملة شعبية في السعودية، تدعو منذ أشهر لمقاطعة المنتجات التركية والتوقف عن التعامل مع أنقرة على كافة المستويات، بحسب ما قال كثير من المدونين المؤيدين للحملة.

وفقدت تلك الحملة بريقها في الأشهر الأخيرة، حيث توقف التفاعل معها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تراجع التزام المستهلكين السعوديين بالتوقف عن شراء البضائع التركية التي عادت لتظهر مجدداً في المتاجر التي أعلنت من قبل الالتزام بالمقاطعة.

ومن المتوقع أن يقود تأييد العجلان الجديد للحملة إلى التزام القطاعات التجارية بها إلى حدٍ ما، حيث يمثل مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية مظلة لقطاع الأعمال في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، لكنه لا يمثل الموقف الرسمي للرياض، لتبقى دعوات المقاطعة غير رسمية لحد الآن.

وكان حساب ”الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا“ في تويتر قد قال في بيان حول دعوة المقاطعة الجديدة: ”الحملة الشعبية تدخل منعطفًا مهمًا لن يكون فيه مقبولًا على الإطلاق استمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت؛ وذلك أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج تركي، وصولًا لهدف الحملة الرئيس #صفر_تعامل_مع_تركيا“.

بيان هام 🔴 الحملة الشعبية تدخل منعطفًا مهمًا لن يكون فيه مقبولًا على الإطلاق استمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت؛ وذلك أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج تركي وصولًا لهدف الحملة الرئيس #صفر_تعامل_مع_تركيا . pic.twitter.com/N0A9nWNRXf — الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا (@ThePCBT) February 21, 2021

وتكررت الدعوات غير الرسمية لمقاطعة تركيا على مختلف المستويات في السنوات القليلة الماضية التي فترت وتوترت فيها أحياناً علاقات الرياض وأنقرة، حيث تؤجج تصريحات مسؤولين أو حوادث أو مواقف سياسية تلك الدعوات.

ويطالب الداعون للحملة بالتوقف عن شراء المنتجات التركية، كما يدعون التجار للبحث عن دول أخرى لاستيراد بضائع مشابهة للبضائع التي اعتادوا على استيرادها من تركيا، بجانب التوقف عن قصدها كوجهة سياحية او استثمارية.

وانطلقت حملة المقاطعة الحالية في البداية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أثارت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدلى بها خلال زيارة للدوحة، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، سيما قوله إن الجيش التركي الموجود في قاعدة عسكرية في الدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج.

وانضم لتلك الحملة نخب سعودية بارزة، تضم كتاباً وإعلاميين واقتصاديين وأمراء، بجانب العجلان، الذي قال حينها: ”أقولها بكل تأكيد ووضوح.. لا استثمار لا استيراد لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا“.

وتحدثت كثير من التقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة عن شكاوى شركات تركية ورجال أعمال أتراك من عراقيل تواجه تصدير منتجاتهم وبضائعهم للمملكة.

وهناك عدة ملفات خلافية وعالقة بين الرياض وأنقرة، حيث دعمت تركيا جماعات الإسلام السياسي التي شاركت في احتجاجات الربيع العربي في عدة دول، سيما جماعة ”الإخوان المسلمين“ التي تصنفها الرياض على أنها ”إرهابية“.

بجانب رفض السعودية لوجود قاعدة عسكرية تركية في قطر، بالإضافة للتوتر الذي صاحب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد رجال أمن سعوديين في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018.