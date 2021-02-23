لتقليص تداعيات إغلاق "معبر سبتة".. المغرب يبرم عقود عمل لفائدة مئات النساء

شرعت السلطات المغربية في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وإغلاق معبر ”باب سبتة“.

وتصاعدت موجة الاحتجاجات في مدينة الفنيدق شمالي المغرب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة بسبب إغلاق المعبر المذكور.

وأفادت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، لـ“ّوكالة المغرب العربي للأنباء“ (الرسمية)، بأنه تم خلال اليوم الاثنين التوقيع على 107 عقد عمل لفائدة مجموعة من النساء للاشتغال في إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في إعادة تدوير النسيج، موضحة أن عدد العقود الموقعة يتوقع أن يصل إلى 700 عقدا أواسط الأسبوع الجاري، مع توفير النقل مجانا للمستفيدات.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العقود تتوزع على 300 عقد مع شركة مستقرة في منطقة الأنشطة الاقتصادية ”تطوان بارك“، و200 عقد عمل مع شركة بطنجة، و200 عقد آخر مع شركة بتطوان، موضحا أن هذه الشركات تنشط في قطاعات النسيج وإنتاج ألياف الأثواب والتي تتطلب يدا عاملة مهمة من شأنها امتصاص البطالة في صفوف هذه الشريحة من النساء.

ووفق ”وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال“ فقد تم الاتفاق على الانتهاء من إبرام كافة العقود في حدود منتصف الأسبوع الجاري، مع تقديم تسبيق عن الأجر للمستفيدات بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية.

وتأتي هذه الإجراءات الاستعجالية، أيضاً، لإخماد الاحتجاجية الأسبوعية التي ينظمها الآلاف بمدينة الفنيدق المتضررة كثيرًا من إغلاق معبر ”باب سبتة“.

ويطالب أهالي مدينة الفنيدق الواقعة في أقصى شمال المغرب حكومة سعد الدين العثماني؛ بإيجاد بديل اقتصادي جديد يُخرج المنطقة من التهميش، وذلك على خلفية إغلاق السلطات المغربية هذا المعبر الحيوي في وجه الحركة التجارية وممتهني التهريب المعيشي.

وكان تقرير للبرلمان المغربي، صدر في فبراير/شباط 2019، قد أكد أن ”المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة، يعشن وضعاً مأساوياً“.

وأضاف التقرير، الذي أعدته ”لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان“: ”يوجد حوالي 3500 امرأة يمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، بمعبر باب سبتة المحتلة“.