الكويت.. مشروع قانون يتيح للحكومة سحب 16 مليار دولار من الصندوق السيادي ونواب يعترضون

قابل نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع القانون الحكومي الذي يقضي بجواز سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار) سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، برفض شديد اللهجة معتبرين أن ذلك ”استنزاف وعبث بثروة الأجيال القادمة“.

وحذر النواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ووزير المالية خليفة حمادة من المساس بأموال هذا الصندوق السيادي للبلاد، ومن خطورة هذ التوجه على الحالة المالية للدولة.

وأحالت الحكومة، اليوم الاثنين، مشروع القانون إلى مجلس الأمة، والذي يتيح لها ”أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة“.

وعزت الحكومة إحالتها هذا المشروع للبرلمان للظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.

وقال النائب عبد العزيز الصقعبي خلال مؤتمر صحفي ”إن توجه الحكومة لسحب مبلغ من صندوق الأجيال القادمة عبث مرفوض“، متهماً الحكومة ”بتجاهل تقديم خطة اقتصادية شاملة وإيقاف الهدر في الميزانية ومحاربة الفساد“.

تجاهلت #الحكومة تقديم خطة اقتصادية شاملة ..

تجاهلت إيقاف الهدر في الميزانية ..

تجاهلت محاربة الفساد والقضاء على أربابه .. واتجهت اليوم للعبث بـ #احتياطي_الأجيال القادمة .. وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بمروره !#مجلس_الوزراء#مجلس_الأمة pic.twitter.com/pqevfU5DnU — د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@draalsaqobi) February 22, 2021

وأوضح النائب الدكتور عبد الكريم الكندري أنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، قائلاً: ”حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم .. من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لازالوا أحرارا ومن عاثوا بالبلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار. لاتفتح الخزائن واللص طليق .لالقانون السحب من احتياطي الأجيال“.

حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم .. من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لازالوا أحرارا ومن عاثوا بالبلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار. لاتفتح الخزائن واللص طليق .

لالقانون السحب من احتياطي الأجيال. — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) February 22, 2021

وشدد النائب عبد الله المضف رفضه للمشروع، قائلاً: ”لن نسمح بيد تمد على ثروة اجيالنا القادمة تحت أي مبرر..رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية انصحكم من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار ان كان البعض ينظر لهذا البلد مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله“.

لن نسمح بيد تمد على ثروة اجيالنا القادمة تحت أي مبرر..رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية انصحكم من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار

ان كان البعض ينظر لهذا البلد مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله#احتياطي_الاجيال_القادمة pic.twitter.com/aU6ukzUxWV — عبدالله جاسم المضف (@ajalmudhaf) February 22, 2021

وقال النائب مهند الساير ”إن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة“، مضيفاً ”لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة“.

العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة .. لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة ! pic.twitter.com/v9Idxs4O36 — مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) February 22, 2021

وكذلك أعلن النائب بدر الملا رفضه للمشروع، بقوله: ”هذا المشروع بقانون مرفوض جملة وتفصيلا لن تمتد ايديكم الى صندوق الاجيال وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها“.

هذا المشروع بقانون مرفوض جملة وتفصيلا

لن تمتد ايديكم الى صندوق الاجيال وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها pic.twitter.com/1iRW0URiQc — د. بدر الملا (@drbaderalmulla) February 22, 2021

وتعاني الكويت العضو في ”أوبك“، من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022، ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وقال وزير المالية خليفة حمادة آنذاك إن ”حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني تحديات جوهرية في السيولة“.

وتعتبر الاختلالات الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهها السلطتين في مقدمتها أزمة دعم الميزانية وقانون الدين العام، بعد أن تعثرت التفاهمات الحكومية النيابية خلال مجلس 2016 في الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الخصوص.