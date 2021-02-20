منحة سعودية بقيمة 55 مليون دولار لبناء أكبر مستشفى في موريتانيا

قالت وزارة الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في موريتانيا، إن المملكة العربية السعودية ستقدم 55 مليون دولار كمنحة لبناء أكبر مستشفى في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها الجمعة، إن موريتانيا والمملكة العربية السعودية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن منحة مقدمة من طرف المملكة، مخصصة لبناء وتجهيز مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمبلغ خمسة وخمسين مليون دولار (2.035 مليار أوقية جديدة).

وأشارت إلى أن ”سعة هذا المستشفى المتعدد التخصصات، تبلغ 300 سرير، ويضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام والتنويم للجراحة، وقسم العمليات الجراحية، و قسم الأمومة، وقسم الأطفال، وقسم العناية المركزة، وقسم طب الكلى“.

كما يضم العديد من العيادات، ومختبر متكامل، وآخر للحالات المستعجلة، ومبنى للإدارة العامة، وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية، وغيرها من المباني الإدارية الضرورية.

وأضافت الوزارة أن ”هذا المشروع، يهدف إلى دعم التغطية الصحية في موريتانيا، خاصة في مدينة نواكشوط، وتلبية للطلب المتزايد على الخدمات الصحية لساكنة المدينة، خصوصا ما يتعلق منها بالمجالات التخصصية التي تتجاوز قدرة المستشفيات العامة الموجودة بها“.

وأضاف البيان أن ”هذا المستشفى، سيشكل مرجعا لخمسة عشر مستشفى جهويا، على المستوى الوطني ، فضلا عن دعمه للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات القدرة الاستيعابية المحدودة، كما سيساعد في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعيا“.

وكانت السعودية أعلنت عام 2018 نيتها بناء مستشفى كبير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يحمل اسم « مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز »، جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لموريتانيا نفس العام.