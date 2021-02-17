جيف بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

أطاح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، بالرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ إيلون ماسك، واستعاد لقب ”أغنى رجل في العالم“ الذي احتله ماسك لأكثر من شهر.

ويأتي ذلك بعد أن انخفضت أسهم شركة ”تسلا“ بنسبة 2.4% بختام تعاملات، يوم الثلاثاء، عند مستوى 796.22، ما أدى إلى تراجع ثروة إيلون ماسك بنحو 4.6 مليار دولار، وبالتالي تراجع عن المركز الأول، وفقًا لمؤشر وكالة بلومبيرغ للمليارديرات.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوكالة، تبلغ ثروة بيزوس 191.2 مليار دولار بزيادة 955 مليون دولار على ثروة ماسك، بينما تبلغ ثروة ماسك 190 مليار دولار، وهكذا، استعاد بيزوس المركز الأول الذي شغله من العام 2017 إلى 7 يناير 2021، عندما تجاوزه ماسك.

وجاء في المركز الثالث مؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس بثروة تبلغ 137 مليار دولار، والرابع كان رئيس ”لويس فويتون مويت هينيسي“ برنارد أرنو (116 مليار دولار)، وحل خامسًا مؤسس ”فيسبوك“، مارك زوكربيرغ، لديه 104 مليارات.

وتجاوز ”ماسك“ البالغ من العمر 49 عامًا بيزوس في يناير ليصبح أغنى رجل في العالم بفضل الارتفاع الحاد في أسعار أسهم تسلا.

وحتى الشهر الماضي، كان بيزوس يحمل لقب ”أغنى رجل في العالم“ منذ العام 2017، وارتفعت الثروة الشخصية لمؤسس أمازون، والتي تتركز بشكل أساس في أسهم أمازون، خلال السنوات الأخيرة جنبًا إلى جنب مع سعر سهم الشركة.

وفي أغسطس من العام الماضي، أصبح أول شخص تزيد ثروته على 200 مليار دولار، وفي العام 2018 كان أول من تجاوز حاجز الـ150 مليار دولار، وفي أوائل فبراير، أعلن جيف بيزوس استقالته من منصب الرئيس التنفيذي وسيحل محله أندرو جاسي، الرئيس التنفيذي الحالي لخدمات أمازون ويب.