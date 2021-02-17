مصر توقع 10 عقود مع شركات عالمية للتنقيب عن الذهب‎

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، توقيع 10 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب باستثمارات أكثر من 11.2 مليون دولار.

وبحسب بيان لوزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، فقد تم التوقيع على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية، لاستغلال 17 قطاعا جديدا للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالي استثمارات حوالي 11.2 مليون دولار.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بإجمالي استثمارات حوالي 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية، وعقب التوقيع صرح ساويرس أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزا للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التي تم طرحها.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تعمل وفق النظم المعمول بها عالميا في قطاع التعدين، ما سيسهم في زيادة الفائدة التي تعود للدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدا مهما للاقتصاد القومي، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

من جانبه صرح طارق الملا، بأن فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب إشارة جيدة لباقي المستثمرين، لاسيما وأن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

كما شهد الملا توقيع ثلاثة عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في خمسة قطاعات، بإجمالي استثمارات 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات حوالي مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي 636 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات 13 مليون دولار، في 13 قطاعاً مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فورجولد المصرية.