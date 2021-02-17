إسبانيا تجري محادثات مع صناديق سيادية خليجية بشأن مشاريع استثمارية

وقالت خلال اتصال مرئي مع المراسلين الأجانب في إسبانيا: ”يبدو أن اهتماما كبيرا بمشاريع إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحديث هيكلنا الإنتاجي في وقت تعكف فيه إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي هذه“.

وأبلغ مسؤول رفيع مطلع على إدارة خطة التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي في تصريحات لرويترز، أن الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو خلق وظائف في إسبانيا.

وأضافت جونثالث لايا، أن ”الصناديق السيادية الخليجية على دراية جيدة بإسبانيا وهم مستثمرون جيدون“.

وستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو (170 مليار دولار) نصفها تقريبا منح.