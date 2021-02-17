اقتصاد

إسبانيا تجري محادثات مع صناديق سياد...
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إسبانيا تجري محادثات مع صناديق سيادية خليجية بشأن مشاريع استثمارية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثالث لايا، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في مشاريع ممولة

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المصدر: رويترز

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثالث لايا، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في مشاريع ممولة بدعم أوروبي.

وقالت خلال اتصال مرئي مع المراسلين الأجانب في إسبانيا: ”يبدو أن اهتماما كبيرا بمشاريع إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحديث هيكلنا الإنتاجي في وقت تعكف فيه إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي هذه“.

وأبلغ مسؤول رفيع مطلع على إدارة خطة التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي في تصريحات لرويترز، أن الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو خلق وظائف في إسبانيا.

وأضافت جونثالث لايا، أن ”الصناديق السيادية الخليجية على دراية جيدة بإسبانيا وهم مستثمرون جيدون“.

وستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو (170 مليار دولار) نصفها تقريبا منح.

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إسبانيا تجري محادثات مع صناديق سياد...
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بلومبيرغ: صندوق الثروة السعودي يستثمر 3 مليارات دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية

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المصدر: محمد ثروت - إرم نيوز

ذكرت وكالة ”بلومبيرع“ الإخبارية الأمريكية أن ”صندوق الثروة السيادي“ بالمملكة العربية السعودية استثمر أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

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