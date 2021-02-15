"أدنوك" تبرم اتفاقين لشراء 20 محطة "خدمة" في السعودية‎

قالت أدنوك للتوزيع في أبوظبي اليوم الاثنين، إنها أبرمت اتفاقين للاستحواذ على 20 محطة ”خدمة“ في السعودية مقابل 56.9 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ليزداد إجمالي شبكتها في المملكة إلى 37.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي ربح عام 2020 بنسبة 9.7 في المئة إلى 2.43 مليار درهم، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين لربح صاف مقداره 2.28 مليار درهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقالت الشركة، إن مجلس إدارتها أوصى بتعديلات في سياسة توزيع الأرباح، مقترحا توزيع أرباح لعام 2022 تبلغ 2.57 مليار درهم كحد أدنى مقارنة بالسياسة الحالية التي تنص على حد أدنى يبلغ 75 في المئة من الأرباح القابلة للتوزيع.

وأضافت أن الاقتراح سيُعرض على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، في بيان: ”تحظى أدنوك للتوزيع بمكانة قوية وراسخة تتيح لها أن تستمر خلال العام المقبل في مسيرة النجاحات التي حققتها داخل دولة الإمارات وخارجها، وأن تمضي قدما نحو تحقيق هدفها الرامي لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى ما لا يقل عن 3.67 مليار درهم بحلول عام 2023“.