اقتصاد

"أدنوك" تبرم اتفاقين لشراء 20 محطة...
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"أدنوك" تبرم اتفاقين لشراء 20 محطة "خدمة" في السعودية‎

قالت أدنوك للتوزيع في أبوظبي اليوم الاثنين، إنها أبرمت اتفاقين للاستحواذ على 20 محطة "خدمة" في السعودية مقابل 56.9 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ليزداد إجمالي

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المصدر: رويترز

قالت أدنوك للتوزيع في أبوظبي اليوم الاثنين، إنها أبرمت اتفاقين للاستحواذ على 20 محطة ”خدمة“ في السعودية مقابل 56.9 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، ليزداد إجمالي شبكتها في المملكة إلى 37.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي ربح عام 2020 بنسبة 9.7 في المئة إلى 2.43 مليار درهم، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات المحللين لربح صاف مقداره 2.28 مليار درهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقالت الشركة، إن مجلس إدارتها أوصى بتعديلات في سياسة توزيع الأرباح، مقترحا توزيع أرباح لعام 2022 تبلغ 2.57 مليار درهم كحد أدنى مقارنة بالسياسة الحالية التي تنص على حد أدنى يبلغ 75 في المئة من الأرباح القابلة للتوزيع.

وأضافت أن الاقتراح سيُعرض على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، في بيان: ”تحظى أدنوك للتوزيع بمكانة قوية وراسخة تتيح لها أن تستمر خلال العام المقبل في مسيرة النجاحات التي حققتها داخل دولة الإمارات وخارجها، وأن تمضي قدما نحو تحقيق هدفها الرامي لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى ما لا يقل عن 3.67 مليار درهم بحلول عام 2023“.

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"أدنوك" تبرم اتفاقين لشراء 20 محطة...
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صدمة ثالثة.. نيسان تنفي إجراء محادثات مع "أبل‎" حول سيارتها الكهربائية المقبلة

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المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

نفت شركة ”نيسان“ اليابانية، عملاق صناعة السيارات الآسيوي، إجراء أي محادثات مع شركة ”أبل“، بشأن إنتاج سيارتها الكهربائية المقبلة، التي كثر الحديث عنها خلال الأشهر الماضية.

وردت شركة ”نيسان“ بالنفي على تقرير أفاد بأن شركة ”أبل“ الأمريكية اتصلت بالشركة اليابانية في الأشهر الأخيرة بشأن شراكة في مشروعها الخاص بالسيارات الذكية، وأن خلافا على نقاط رئيسية حدث بين الشركتين.

وبحسب تقرير لصحيفة ”فايننشال تايمز“، فإن مناقشات جرت بين الشركتين على مستوى أولي في مشروع أبل السري، وأنها تعثرت بسبب إحجام نيسان عن أن تصبح مجمّعا لسيارات تحمل علامة أبل التجارية، مضيفة أن المحادثات لم تتقدم إلى مستوى الإدارة العليا.

وقالت متحدثة باسم شركة نيسان ”لا نجري محادثات مع أبل“، قبل أن تستدرك: ”ومع ذلك، فإن نيسان منفتحة دائما على استكشاف أوجه التعاون والشراكات لتسريع تحول الصناعة“.

وقبل أيام أيضا، نفت شركتا ”هيونداي موتور“ الكورية الجنوبية، و“كيا“ التابعة لها جزئيا، إجراء محادثات مع ”أبل“ بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدد كانت قد نشرت مؤخراً.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين حول المباحثات مع الشركة الأمريكية: ”نحن لا نجري محادثات مع شركة أبل بشأن تطوير سيارات ذاتية القيادة“.

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