اقتصاد

"لوموند": المعاناة الاقتصادية ستجبر...
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"لوموند": المعاناة الاقتصادية ستجبر إيران على التفاوض مع إدارة بايدن

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن إيران بدأت تتأقلم مع واقع العقوبات المفروضة عليها منذ 2018 بسبب برنامجها النووي، لكن اقتصادها تضرر كثيرا، ما قد

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن إيران بدأت تتأقلم مع واقع العقوبات المفروضة عليها منذ 2018 بسبب برنامجها النووي، لكن اقتصادها تضرر كثيرا، ما قد يدفعها إلى العودة للتفاوض مع الولايات المتحدة مع صعود إدارة الديمقراطي جو بايدن.

وأدت عودة الحظر الأمريكي في 2018 إلى فرار الشركات الأجنبية وتعقيد الحركة التجارية، لكنها أجبرت الاقتصاد الإيراني على التكيف مع هذا الوضع الذي لم ينجح في تلبية احتياجات السكان لكنه قد يمكّن الدولة من تحقيق نمو بنسبة 3.2 % في 2021.

وتحتاج إيران إلى تحقيق نسبة نمو بين 8 و10 % للحد من تفاقم البطالة في صفوف الشباب، الأمر الذي يبدو مستحيلا في ضوء استمرار العقوبات، وفق التقرير.

وتساءل التقرير، الذي نشر مساء السبت، ”هل إيران مستعدة للموافقة على إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي بهدف رفع العقوبات في أفق لا يزال غامضا، أم أنها ستختار الإبقاء على الوضع الراهن باسم مقاومة الغرب؟“، مشيرا إلى أن ”هذا الخيار يسبب ازدراء السكان الذين يتحملون تداعيات العقوبات نتيجة خيارات سياسية لقادتهم“.

وأدت إعادة واشنطن للعقوبات ضد إيران – وهي الأشد صرامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 – إلى إغراق اقتصاد البلاد في دوامة ركود، وبدأت العملة الوطنية هبوطها أمام الدولار، ما أدى إلى اضطرابات اجتماعية.

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ويشير التقرير إلى أن طهران حافظت على أسواقها التقليدية من دول الجوار أساسا إلى جانب الصين. ويوضح بيجان خاجهبور، المدير المساعد في شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية بطهران، أنه ”على الرغم من العقوبات، لا يواجه نقل البضائع والعملة بالشاحنات برا أي عقبات كبيرة، كما أن التقارب الثقافي بين هذه الدول يسهّل العملية، حيث تُباع السلع الإيرانية بسهولة أكبر في أفغانستان منها في أوروبا“.

ويواجه المنتجون الإيرانيون الذين لا تتأثر سلعهم بالعقوبات، خاصة المواد الغذائية، تحدي التصدير إلى أوروبا. ويقول رضا، وهو مزارع جمبري في المياه الفيروزية للخليج العربي، إنه حصل على التصاريح اللازمة بعد عملية بيروقراطية طويلة.

وينقل التقرير عنه قوله إنه ”في قطاعنا يتزايد الطلب بشكل كبير، ففي عام 2018، أنتجنا ما بين 6 و 7 ملايين طن من الروبيان مقابل 36 مليونا اليوم“، مضيفا أنه ”بالنسبة لي أقوم بتصدير 70 % من منتجاتي إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وروسيا”.

ويستخدم رضا المنتجات الإيرانية فقط في تربية الجمبري، وتجلب صادراته العملة الأجنبية (اليورو) التي أصبحت نادرة في هذه الأوقات من العقوبات، ومكنته من توسيع أعماله، مضيفا ”كنا اثنين فقط بالمكتب في البداية، أما الآن فنحن 15، وقد يزداد العدد من 40 إلى 180 عاملاً“.

واعتبر التقرير أن إيران تمكنت من مقاومة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأقل في الوقت الحالي، مؤكدا أنه ”في ظل الظروف الحالية لن ينهار الاقتصاد الإيراني، ومع ذلك فإنه بالكاد يلبي احتياجات السكان من حيث التوظيف“.

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ويعتمد تطوير قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة، بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والتقنيات المتقدمة التي تفتقر إليها إيران بسبب عزلتها. ويتابع الخبير بيجان خاجبور قوله ”لكي يتم حل مشكلة البطالة نحتاج إلى نمو بنسبة 8 % إلى 10 % وهو أمر غير ممكن مع العقوبات“.

وكانت الأزمة الاقتصادية وفساد القادة وبطالة الشباب والفقر هي العوامل المسببة للاحتجاجات الكبرى التي هزت البلاد مؤخرا، لا سيما تلك التي حدثت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وخلفت مئات القتلى قبل قمعها.

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"لوموند": المعاناة الاقتصادية ستجبر...
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سحرة بورما وعرافوها ينضمون إلى الاحتجاجات متسلحين بـ "قواهم الخارقة"

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المصدر: أ ف ب

في بورما، لا توافق الأرواح على تصرفات الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير.. هذه هي الرسالة التي يريد الوسطاء والسحرة وغيرهم من العرافين البورميين نقلها، وهؤلاء انضموا بأعداد كبيرة إلى الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري في شوارع رانغون، وهم يضعون أقنعة تقليدية أو تيجانا ذهبية.

هؤلاء هم الناطقون باسم 37 ”ناتس“ أو آلهة مبجلة في بورما، وهي دولة ذات أغلبية بوذية وتنتشر فيها الروحانية والخرافات بشكل كبير.

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وقالت الوسيطة الروحانية اشينتان مان غاي أو (48 عاما) لوكالة فرانس برس: إن ”ناتس لا تريد نظاما عسكريا“. وأضافت ”تظهر وجوهها العابسة في الوقت الراهن عدم رضاها. كذلك، تريد إطلاق سراح ”الأم سو“، كما يطلق على الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

وينظم هؤلاء الوسطاء الروحانيون والعرافون الذين لديهم تأثير في البلاد، احتجاجات يومية حاملين صورا للفائزة بجائزة نوبل للسلام ولافتات كتب عليها ”ناضلوا من أجل الديمقراطية!“.

وقد يشكّل وجود هؤلاء الوسطاء في تظاهرة مؤيدة للديمقراطية مفاجأة. لكن دورهم السياسي ليس جديدا، فيما حارب كبار الضباط البورميين في الماضي بعض الممارسات الروحية التي أزعجتهم.

 ”تغييرات كبيرة في بورما“ 

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كان اللجوء إلى ”ويكزا“ وهم سحرة قديسون بوذيون أنصاف آلهة، لمحاربة الاضطهاد، ممارسة شائعة لطوائف معينة من السحرة خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، ونصف قرن من حكم المجلس العسكري الذي تلاها.

والجنرالات الذين يؤمنون هم أيضا بقدرات ”ويكزا“ على نطاق واسع، اعتبروا هذه المجموعات تهديدا وقاموا بحلها أو دفعها إلى العمل السري.

ويعتقد أن الديكتاتور السابق ثان شوي نفسه كان زبونا منتظما لعرّاف أصم شهير كان يعطي النصائح أيضا لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا.

وألقت الشرطة القبض على ساحر شاب يحظى بشعبية كبيرة على ”فيسبوك“ ليلا هذا الأسبوع، بعد مشاركته في احتجاجات في رانغون. وقد صلى لين نهيو تاريار من أجل سقوط المجلس العسكري الجديد، بحسب ما قال عرّابه ومعلمه في السحر تين هتوت لوكالة فرانس برس.

ويواجه الشاب عقوبة السجن لسنتين بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

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وحذفت كل مقاطع الفيديو التي نشرها منذ الانقلاب على حسابه في ”فيسبوك“. لكن وفقا لمؤيديه، فقد رأى سقوط الديمقراطية آتيا خلال توقعات صدرت في اليوم الأخير من العام 2020.

وكتب وقتها ”ستشهد أعلى المنظمات في بورما تغييرات كبيرة. أما على الصعيد الدولي، فستتصدر بورما عناوين الأخبار لأسباب جيدة وسيئة“.

لا ينبغي الاستهانة بالأرواح، كما حذّرت اشينتان مان غاي أو، موضحة أنها تشعر بالحماية رغم التحذيرات التي أصدرها المجلس العسكري للمحتجين. وختمت ”قمعهم لا يقلقني مطلقا. إذا حدث هذا، فأنا مستعدة للتضحية بحياتي“.

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