الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من الاتحاد في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات، وقال إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأمريكي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من قول المكتب، إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوربيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ.

وردا على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن ”الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ“.

وتوقع ائتلاف الأغذية الأمريكي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد عن 450 شركة ومُصّنعا ومجموعات تجارية إيطالية، أن يمنح التحرك الجانبين الوقت للعثور على حل، وقال: ”إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم“.

ويبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة، وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.