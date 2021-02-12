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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع إدا...
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الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من الاتحاد في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات، وقال إنه

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المصدر: رويترز

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من الاتحاد في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات، وقال إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأمريكي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من قول المكتب، إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوربيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ.

وردا على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن ”الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ“.

وتوقع ائتلاف الأغذية الأمريكي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد عن 450 شركة ومُصّنعا ومجموعات تجارية إيطالية، أن يمنح التحرك الجانبين الوقت للعثور على حل، وقال: ”إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم“.

ويبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة، وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.

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الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع إدا...
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أوبك تخفض مجددا توقعات الطلب على النفط في 2021

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المصدر: رويترز

قالت أوبك، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقًا، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضافت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

دفع تراجع توقعات التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في 2021.

ساعدت هذه التخفيضات بالفعل في تعزيز أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوى في 13 شهرا هذا الأسبوع.

وتابعت المنظمة: ”في حين يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعاف قوي في 2021، يتباطأ الطلب على النفط، لكن من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2021“.

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 خفضًا مطردًا من سبعة ملايين برميل يوميًا في يوليو تموز. لكن التوقع الأحدث أقوى مما ورد في تقرير داخلي للمنظمة اطلعت عليه رويترز هذا الشهر.

ورفعت المنظمة توقعها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 4.8 بالمئة من 4.4 بالمئة في وقت سابق، بالرغم من ”تحديات“ مثل سلالات فيروس كورونا ومدى فاعلية اللقاحات.

وقالت أوبك: ”إتاحة التطعيم عالميا تكتسب زخما، ومعدلات الانتشار تنحسر في بعض المناطق، وتحسينات العلاج وزيادة استخدام وسائل الفحص السريع جميعها عوامل تدعم تسريع النشاط الاقتصادي بعد الربع الأول“.

خفض منتجو أوبك+ الإمدادات خفضا قياسيا بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق.

واتفقوا على ضخ 500 ألف برميل يوميا إضافية في يناير كانون الثاني بموجب خطة لتخفيف قيود الإنتاج تدريجيا. ويعاود معظم المنتجين كبح الإمداد هذا الشهر وفي مارس آذار.

وقال التقرير إن إنتاج أوبك من الخام ارتفع في يناير كانون الثاني 180 ألف برميل يوميا إلى 25.50 مليون برميل يوميًا“.

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