المركزي العماني: لا نعارض اندماج البنوك

اتهم محامون من هيئة الدفاع عن السياسي اليساري الراحل شكري بلعيد، اليوم الأربعاء، حركة النهضة الإسلامية بالاتصال بجهات أجنبية للقيام بتدريبات لجهازها الأمني السري المتهم بتنفيذ الاغتيالات.

وقالت المحامية أحلام قزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد: إنه وبحسب آخر التحريات تم الكشف عن جملة من المعطيات أبرزها أن الجهاز السري لحركة النهضة كان يترصد شخصيات أجنبية، وهي رعايا من جنسيات أمريكية ولها علاقة بأجهزة استخباراتية كانت مقيمة في منطقة باردو، حيث مقر البرلمان التونسي.

وأضافت قزارة أنه تم اكتشاف قائمة أسلحة طلبتها أطراف من شركة روسية لاستغلالها في القيام بأعمال مريبة، وفق تعبيرها، كما تم الكشف عن مدرب قدم إلى تونس بإشراف الإخوان المسلمين في مصر في يونيو 2012 وقام بدورة استراتيجية في تكوين الجهاز الأمني لحركة النهضة في تونس، بحسب تأكيدها.

وتابعت المحامية أنّه بعد فك شفرات بين المراسلات الموجودة بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والجهاز السري لحركة النهضة، اتضح ارتباط قيادات النهضة بتنظيم الإخوان، وهي شخصيات تُعنى بالتدريب وبتجنيس طلبة من حركة ”حماس“ ودعمهم بالمنح، خلال تولي القيادي الراحل في الحركة منصف بن سالم منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الغنوشي على الجهاز السري

وأكّدت قزارة أن ما كشفت عنه ليس سوى عينة من أعمال الجهاز السري لحركة النهضة، وأنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي هو الذي يرأسه، وأن لدى الهيئة معطيات أخرى قالت إنه لا يمكنها الكشف عنها اليوم بالنظر للأوضاع التي تعيشها البلاد.

وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد قد اتهمت في وقت سابق الحركة بالإشراف على جهاز سرّي تابع لها تُعهد إليه مهمة تصفية الخصوم، وقالت إن لديها مؤيدات قدمتها إلى النيابة العامة تدين حركة النهضة في هذا الاتجاه، متهمة النيابة العامة بالتستر على الموضوع، وعدم الخوض فيه بالجدية المطلوبة.

وفي سياق متصل، اتهمت الهيئة حركة النهضة بإعطاء تعليمات مباشرة للأمنيين التابعين لها لقمع المظاهرات التي جرت السبت الماضي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد.