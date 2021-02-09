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اقتصاد

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار...
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الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار ونمو آمال التحفيز الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05:36 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في أعلى مستوياته منذ الثالث من شباط/ فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد: ”المحرك الرئيس للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة“.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة؛ ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل الـ 15 من مارس/ آذار حتى دون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.

وقال محللون، إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم0.5% إلى 2341.54 دولار.

وارتفع البلاتين 1.9 في المئة إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2016.

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الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار...
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تقرير: وقف الدعم الدولي للسعودية ضد الحوثيين سيقوي إيران وحلفاءها

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المصدر: إرم نيوز

حذر مركز أبحاث بريطاني من تداعيات وقف الدعم الدولي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، مطالبا الغرب بالابتعاد عن ”الشعارات ومحاولة تسجيل نقاط سياسية“.

ورأى المركز، في تقرير له، أن ”الاعتقاد بأن وقف الدعم الدولي لحملة المملكة العربية السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن، سيؤدي إلى إنهاء الصراع، هو مجرد وهم، وأن مثل هذه المحاولات ستسهم في تقوية إيران وحلفائها الحوثيين“.

ونوه التقرير إلى أن ”المملكة تقاتل ضد الحوثيين منذ سنوات بعد أن استولوا على صنعاء عام 2014، وشنت الميليشيات الحوثية بعد ذلك هجمات صاروخية واسعة ضد السعودية“، مشدداً على أن ”سحب التأييد الدولي للسعوديين سيعيق موقفهم الرادع ضد إيران“. 

وطالب التقرير أمريكا والأوروبيين، بدلا من سحب الدعم، بـ ”صياغة استراتيجية متماسكة بعيدا عن الشعارات وتسجيل نقاط سياسية، من أجل إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد“. 

وشدد المركز على أنه ”يجب أن يكون هناك تقدير للأداة العسكرية كعنصر ضروري في تهديد مصالح الحوثيين بشكل كافٍ لتحقيق مفاوضات ذات مغزى“.

وتابع أن ”الفشل في تحقيق هذا الهدف يعتبر تنازلا، ما يعني سقوط مزيد من الضحايا اليمنيين كنتيجة لعدم الاهتمام العالمي“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في الرابع من فبراير الجاري، إنهاء دعم بلاده للعمليات القتالية في اليمن، وأنه وجه فريقه لشؤون الشرق الأوسط بإعادة إحياء مباحثات السلام في اليمن، لكنه أكد أن بلاده ستواصل دعم السعودية لحماية أراضيها في مواجهة تهديدات القوات المدعومة من إيران.

وأعربت السعودية عن ترحيبها بما جاء في خطاب بايدن، بشأن اليمن، معربة عن تطلعها للعمل مع إدارته للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قد نشرت السبت مقالا للكاتب مايكل دوران، اعتبر فيه أن بايدن ”ينوي تبديد جهود دونالد ترامب في الملف الإيراني، وإعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، بينما تعمل طهران على تقوية الحوثيين ليكونوا النسخة الثانية من حزب الله اللبناني“.

وأضاف الكاتب: ”بدلا من أن يجبر بايدن إيران على التراجع، فإنه يعمل ضد السعودية التي تدخلت في اليمن لإيقاف التقدم الإيراني“.

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