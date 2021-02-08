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اقتصاد

ارتفاع العجز في ميزانية البحرين لعا...
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ارتفاع العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 إلى 4.31 مليار دولار

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار

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المصدر: فريق التحرير

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار)، بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“ الاثنين، إن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال العام 2020، أظهرت مدى التزام الحكومة بمستويات المصروفات، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة المصروفات الطارئة والمستجدة والمتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة بأن البيانات المالية الأولية لعام 2020 أظهرت أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت 2,139 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 807 ملايين دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة، وذلك بسبب التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث بلغت الإيرادات النفطية 1,250 مليون دينار بانخفاض بلغ 846 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة أي بنسبة 40%.

كما أشارت الوزارة، أن العجز المالي الكلي بلغ 1,624 مليون دينار بارتفاع قدره 817 مليون دينار.

وأكدت الوزارة بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في التغلب على كافة التحديات والتعامل مع الأوضاع الراهنة بكفاءة عالية تحقيقًا للتطلعات والأهداف المنشودة، والحرص على خلق آفاق جديدة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وذلك تزامناً مع التعافي الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة.

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ارتفاع العجز في ميزانية البحرين لعا...
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"بتروبراس" البرازيلية تعتزم بيع مصفاة "رلام" إلى "مبادلة" الإماراتية

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المصدر: رويترز

قالت شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة ”بتروليو براسيليرو“ اليوم الإثنين إنها وافقت على بيع مصفاتها ”رلام“ إلى ”مبادلة“ للاستثمارات المالية في أبوظبي مقابل 1.65 مليار دولار، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

كما قالت ”بتروبراس“، وهو الاسم الشائع للشركة، إنها لن تبيع مصفاة ”ريبار“ التابعة لها، والكائنة في ولاية بارانا الجنوبية، في الوقت الحالي لأنها تعتبر العطاءات منخفضة للغاية.

ولم تتطرق الشركة لمزيد من التفاصيل؛ لكنها قالت دون تحديد جدول زمني، إنها ستبدأ عملية بيع جديدة لـ ”ريبار“.

وكانت وكالة ”رويترز“ أوردت في وقت سابق؛ أن ”ألترابار“ و“رايزن“، وهما مشروع مشترك بين ”كوسان“ البرازيلية المنتجة للإيثانول و“رويال داتش شل“، تقدمتا بعرض لشراء ”ريبار“.

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