نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

اقتصاد

زليخة الكعبي.. سعودية تقود المملكة...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

زليخة الكعبي.. سعودية تقود المملكة للمنافسة العالمية (فيديو)

بدأت سيدة سعودية تهوى الزراعة، في تسويق أول منتجات مزرعة موز كبيرة أقامتها جنوب المملكة، وتضم مئة ألف شجرة، وسط احتفاء رسمي وشعبي. وتمتلك زليخة يحيى الكعبي

+A -A
المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

بدأت سيدة سعودية تهوى الزراعة، في تسويق أول منتجات مزرعة موز كبيرة أقامتها جنوب المملكة، وتضم مئة ألف شجرة، وسط احتفاء رسمي وشعبي.

وتمتلك زليخة يحيى الكعبي مزرعة للموز في جنوب السعودية، تعد الأكبر من نوعها في المملكة، بعد أن باعت منزلها لتوسع المزرعة وتتجاوز تجارب زراعية مماثلة للموز في المنطقة، قبل أن تبدأ بتسويق منتجات الموز بالفعل.

وخرج براد شحن كبير محمل بصناديق الموز قبل يومين من المزرعة، نحو مدينة جدة، بينما تتأهب برادات أخرى للتوجه إلى الرياض والمنطقة الشرقية، وسط تفاؤل بأن تصل الكعبي لتوفير جزء كبير من احتياجات بلادها من الفاكهة الصفراء.

وتسعى المزارعة السعودية التي انخرطت في مهنة يهيمن عليها الرجال، للحصول على قرض بنكي بقيمة 8 ملايين ريال؛ بهدف توسعة مزرعتها مجددا، بعد أن نجحت التوسعة الأولى بمبلغ 2.5 مليون ريال، هي قيمة منزلها الذي باعته، وسط مباركة من زوجها الذي يدعمها في مشروعها الزراعي.

وتشمل خطط الكعبي، تجهيز مصنع للتعبئة والتغليف بأيدٍ عاملة محلية من النساء، متحدية بذلك القيود الاجتماعية على عمل المرأة مقارنة بالحرية التي يتمتع بها الرجال، وتسببت تلك النظرة الاجتماعية بارتفاع نسبة البطالة بين النساء مقارنة بالرجال.

وقوبل بدء توريد الموز نحو الأسواق الداخلية، باحتفاء رسمي في البلاد، حيث أشادت تغريدة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتجربة الكعبي، ونقلت عنها قولها إنها تحلم بمنافسة الإكوادور، الدولة في قارة أمريكا الجنوبية الشهيرة بزراعة الموز.

وتنتج مزرعة الكعبي حاليا نحو 20 طنا من الموز، بينها الموز الأحمر، وهو أحد أنواع الموز المحدودة الانتشار، وذو طعم قريب من خليط الموز مع التوت، وكثيف اللب، وغني بالبوتاسيوم وفيتامين (سي).

وتخطط الكعبي لإنتاج الموز الأزرق أيضا في المستقبل، وهو نوع آخر من تلك الفاكهة التي بدأت تظهر بألوان جديدة غير الأصفر الذي عُرفت به عالميا.

وحلت الكعبي، يوم أمس الأحد، ضيفة على قناة ”الإخبارية“ الحكومية من داخل مزرعتها، في احتفاء آخر بالمزرعة من قبل وسائل الإعلام المحلية، وتحدثت عن تجربتها التي بدأت بملاحظتها نجاح زراعة الموز في دول ذات مناخ مماثل لمناخ جازان المطلة على البحر الأحمر.

وتخطط الكعبي، التي بدت متحمسة لمشروعها، إلى زيادة عدد أشجار الموز في مزرعتها، إلى 300 ألف شجرة، بمساعدة زوجها وأشقائها، مشيدة بخطط ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خطة تغيير وتنمية عملاقة تشمل كل القطاعات.

ويعد توفير المياه في بلد محدود الموارد المائية مثل السعودية، التحدي الرئيس لمشاريع الزراعة، لكن اللجوء لطرق الري الحديثة، مثل التنقيط، وتركز الزراعات في المناطق الجبلية ذات الأمطار الغزيرة، شكلت حلولا ناجحة للمزارعين.

ولدى السعودية توجه لدعم وتعزيز الغطاء النباتي كجزء من بنود ”رؤية المملكة 2030″، ومن أجل ذلك، يتم تشجيع ودعم مزارعي الخضار والفواكه في مناطق الغرب والجنوب، الذين توارثوا تلك المهنة منذ سنين طويلة، مستفيدين من مناخ تلك المناطق المغاير لمناخ الصحراء الجاف الذي يقتصر وجوده على مناطق وسط المملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

زليخة الكعبي.. سعودية تقود المملكة...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الحكومة اليمنية تختار "إرنست أند يونج" لتدقيق حسابات "المركزي"

+A -A
المصدر: إرم نيوز

عينت الحكومة اليمنية، ”إرنست أند يونج“ لتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك عقب اتهامات ”أممية“ بالفساد وغسيل الأموال.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يوم الأحد، ونقلته ”رويترز“.

وأوضح البيان، أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، إثر اتهام مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين، للحكومة اليمنية، بـ“غسل الأموال والفساد“.

وقال المراقبون في تقرير: إن ”السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل، الأرز والسكر والحليب والطحين؛ لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا“.

لكن تحقيق الأمم المتحدة قال: إن البنك المركزي في اليمن ”خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة ”وغسل جزءا كبيرا من الوديعة بمخطط معقد لغسل الأموال“ أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

ونفى البنك المركزي اليمني، في يناير الماضي، اتهامه من قبل مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة بالضلوع في عمليات فساد وغسل أموال.

وأكد البنك أن ”كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية“.

وأضاف في بيان: ”اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره البنك المركزي اليمني، وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية“.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play