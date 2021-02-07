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اقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية: خطة بايدن...
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وزيرة الخزانة الأمريكية: خطة بايدن الاقتصادية ضرورية لإنقاذ سوق العمل‎

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين اليوم الأحد، إن سوق العمل الأمريكية "متعثّرة" وقد لا تتعافى قبل أعوام دون الدعم الذي وعد به الرئيس جو بايدن في خطته

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المصدر: أ ف ب
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين اليوم الأحد، إن سوق العمل الأمريكية ”متعثّرة“ وقد لا تتعافى قبل أعوام دون الدعم الذي وعد به الرئيس جو بايدن في خطته للإنقاذ الاقتصادي.

عند حديثها عن أرقام التوظيف التي نشرت الجمعة وأظهرت استحداث 49 ألف وظيفة فقط خلال كانون الثاني يناير، صرحت الوزيرة لتلفزيون ”سي بي سي“: ”نحن في أزمة عميقة في ما يتعلق بسوق العمل، وثمة طريق طويل للخروج منها“.

ولكن توقعت يلين في حوار آخر مع شبكة ”سي إن إن“ أنه في حال إقرار خطة بايدن التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار ”سنعود إلى (قدرات) التوظيف الكاملة العام المقبل“.

وفي غياب ذلك الدعم ”سيبقى معدل البطالة مرتفعا لأعوام“، وربما لن يبلغ أربعة في المئة مرة أخرى قبل 2025.

ونبّهت وزيرة الخزانة إلى أن ملايين الأمريكيين معرضون في الأثناء للجوع وفقدان منازلهم.

وأضافت في تصريحها ل“سي بي سي“: ”نحن بحاجة إلى حزمة كبيرة، ونحتاج إلى إنجاز ذلك بسرعة“.

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وردا على مخاوف الجمهوريين الذي يعتبرون أن كثيرا من الأمريكيين الميسورين تلقوا دعما ماليا غير مستحق العام الماضي، ما زاد قيمة خطة التحفيز الاقتصادي السابقة، قالت يلين إن الدعم سيكون ”موجها أكثر“ هذه المرة وأوضحت أن الرئيس لا يزال يناقش التفاصيل مع المشرّعين.

وتابعت في حديثها الى ”سي بي سي“: ”ليست لدي تفاصيل الآن (…) هذه مسائل يناقشها الرئيس بايدن مع أعضاء الكونغرس وهو منفتح على القيام بما هو مناسب“.

أما في ما يخص مخاوف الجمهوريين وبعض الاقتصاديين بخصوص خطر التضخّم الذي يمكن أن تخلفه خطة إنفاق ضخمة، اعتبرت جانيت يلين عبر ”سي إن إن“ أن ذلك محتمل لكن ”لدينا الأدوات للتعامل معه“.

ولفتت يلين، وهي أول امرأة تتولى وزارة الخزانة في تاريخ الولايات المتحدة، إلى أن النساء ولا سيما المتحدرات من الأقليات الإثنية تضررن بشكل أكثر حدة من تبعات فيروس كورونا مع تزايد مسؤولياتهن بين العمل ورعاية الأطفال.

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وقدّرت أن خطة الدعم الاقتصادي ستساعدهنّ عبر توفير تمويلات لإعادة فتح المدارس بشكل آمن وضمان عطل عائليّة مدفوعة الأجر.

وفي ما يتعلق بالفورة الأخيرة في بورصة وول ستريت على خلفية تداول أسهم شركة ”غايم ستوب“ لألعاب الفيديو، قالت وزيرة الخزانة إن الكونغرس يدرس المسألة عن كثب.

لكنها شدّدت على أن ”البنية التحتية الأساسية للأسواق (…) كان أداؤها جيدا“ خلال التداول الكثيف والمضاربات حول أسهم الشركة.

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وزيرة الخزانة الأمريكية: خطة بايدن...
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وزير المالية الكويتي: 4465 إخطار "غسل أموال" في ثلاث سنوات

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المصدر: ارم نيوز

كشف وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن وحدة التحريات المالية تلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4465 إخطاراً تتعلق بغسل أموال.

 

وأوضح الوزير خليفة حمادة في رده على سؤال برلماني أن بنك الكويت المركزي لا يملك أي سلطة لوقف تحويل الأموال للخارج، مشيراً إلى عدم صدور أي قوانين أو أنظمة خاصة بالرقابة على تحويل النقد حتى ينفذها البنك، بحسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

 

ولفت إلى أن قانون وحدة التحريات ينص على أن تكون الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع للبنك المركزي، واختصها القانون بتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة لتتولى تحليل المعلومات والتحقيق ثم إبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل كافية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخص غسل الأموال.

وأضاف أنه في حال صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال المعنيين بهذا الخصوص، يقوم البنك المركزي بالتعميم على باقي البنوك لتنفيذ القرار، والبنك المركزي غير مخول بالاطلاع على ما تؤول إليه الإجراءات المتخذة من قبل وحدة التحريات حيال الإخطارات المقدمة من البنوك، فليس من اختصاصه التدخل وتتبع الإخطارات التي تقدمها البنوك إلى الوحدة.

وبين أنه وفقاً لذلك فإن من الواضح أن بنك الكويت المركزي خارج نطاق أي نص قانون يجيز له وقف تحويل أي أموال إلى الخارج خلال أي من المراحل التي تمر بها إجراءات تطبيق القانون 106 /2013.

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