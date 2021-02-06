عقب وقفة احتجاجية.. الحكومة الكويتية تتعهد بمراجعة قرار الإغلاق

وافق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد على إعادة بحث قرار الإغلاق وتعليق عمل بعض الأنشطة الذي تم اتخاذه مؤخراً، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أصحاب المشاريع الصغيرة في ساحة قريبة من مجلس الأمة، اليوم السبت.

وجاءت الموافقة بعد تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تواصله مع الخالد الذي وافق على إعادة بحث الموضوع، على أن يكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارئ الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة.

تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع وسيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة. — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

وكان الغانم قد التقى ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا له الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة.

للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي واحمد الحمد حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

مرزوق الغانم عن ايقاف الصالونات والاندية :

تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي وافق مشكورا على إعادة بحث قرارات الايقاف وسيكون هناك اجتماع يوم غد بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة pic.twitter.com/shaxIkAspw — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 6, 2021

وأيد الغانم قرار إعادة بحث الموضوع، مطالباً بالوقف الفوري لإجراءات الإغلاق نظراً للآثار السلبية التي ستلحقها بأصحاب تلك المشاريع الصغيرة.

واطالب مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للاجراءات التي مست هذا القطاع لما له من آثار اسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 6, 2021

ووسط تواجد أمني كثيف، نفذ أصحاب المشاريع الصغيرة الوقفة التي أعلنوا عنها مسبقاً، رفضاً لقرار الإغلاق الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ ولمدة شهر، قابلة للتمديد.

فيديو| أصحاب الصالونات والأندية الصحية يحتجون على قرار الإغلاق أمام جمعية المحامين.. والداخلية تمهلهم 10 دقائق pic.twitter.com/LNsxcgmDPg — خبر عاجل (@Breakingkw) February 6, 2021

وبحسب المحتجين، فإن رفضهم لقرار الإغلاق بسبب كورونا جاء لأنه يعيدهم إلى المربع الأول، ويزيد العبء ويراكم الديون عليهم، حيث أكدوا في تصريحات سابقة أن خسائرهم في المنشأة الواحدة خلال قرار الإغلاق الأول، من مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول 2020، بلغت 75 ألف دينار.

غضب المواطنين والمواطنات على اغلاق الصالونات والأندية #لن_نغلق pic.twitter.com/qNPUgAhmq1 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 6, 2021

وشمل قرار الإغلاق صالات استقبال المطاعم، على أن يُكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية ”الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية“، كما تقرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلا عن منع جميع التجمعات، بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

ويأتي الاحتجاج عقب يومين من إصدار مجلس الوزراء سلسلة قرارات مشددة للحد من انتشار فيروس ”كورونا“؛ إثر تزايد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة لا سيما بين المواطنين.

وسجلت الكويت حتى الآن نحو 169 ألف إصابة بالفيروس، توفي منهم أكثر من 960 مصابا، كما سجلت قبل أسابيع إصابات بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9 إلى 15%، وإشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعادت الكويت فتح حركة الطيران، إلا أنها حظرت دخول غير المواطنين القادمين من 34 دولة، بينها دول عربية، بناءً على تعليمات السلطات الصحية المحلية، لتضاف بريطانيا إلى الدول المحظورة قبل أسابيع، عقب الإعلان عن تفشي سلالات جديدة من الفيروس فيها.