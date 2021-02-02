أمازون: بيزوس سيتقاعد من منصبه في الربع الثالث

أعلنت أمازون دوت كوم، الثلاثاء، عن مبيعات تفوق التوقعات للربع الرابع من 2020، وقالت إن مؤسسها ”جيف بيزوس“ سيتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في الربع الثالث من هذا العام، وسيحل محله ”آندي جاسي“ رئيس خدمات الإنترت في أمازون.

وسيتولى بيزوس رئاسة مجلس الإدارة التنفيدي للشركة.

وقالت أمازون إن مبيعاتها الصافية ارتفعت إلى 125.56 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي، في 31 ديسمبر/ كانون الأول، من 87.44 مليار دولار متجاوزًا التوقعات البالغة 119.7 مليار دولار.

وأضافت أن ربحية السهم للربع الرابع بلغت 14.09 دولار مقابل توقعات عند 7.23 دولار.

وقالت الشركة أن صافي المبيعات في الربع الأول من 2021 من المتوقع أن يتراوح بين 100.0 مليار دولار و 106.0 مليار دولار، بنسبة نمو بين 33% و40%، مقارنة مع الربع الأول من 2020 .

وأضافت أن عدد موظفيها في نهاية الربع الرابع، مع استبعاد المتعاقدين والعاملين المؤقتين، بلغ مليونًا و298 ألفًا مقابل مليون و125300 في نهاية الربع الثالث.