هيئة قناة السويس تنفي تأثير خط أنابيب إيلات - عسقلان على تنافسيتها

ردت هيئة قناة السويس المصرية، على ما يتم تداوله في وسائل إعلامية، بشأن تأثير مشروع خط أنابيب ”إيلات – عسقلان“ على تنافسية القناة.

ونفت الهيئة في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء، تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ”الحديث عن تأثير خط أنابيب إيلات – عسقلان في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة، قد تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة.

وأضافت: ”من المتوقع ألا يتعدى نسبة ذلك التأثير 12% إلى 16% من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالا وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة“.

ورأت أن التأثير لا يتعدى ما يمثل نحو 0.61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن“.