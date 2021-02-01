مسؤولان: الاقتصاد الأمريكي ما زال في أعماق ركود

قال‭ ‬اثنان من صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي ما زال في أعماق ركود وسيحتاج إلى المزيد من الدعم المالي عبر إنفاق عام للوصول إلى تعاف كامل ومساعدة بعض العاطلين على العثور على وظائف.

وقال إيريك روزنجرين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن ”مازلنا في أعماق ركود“. وكان روزنجرين يتحدث أثناء مناقشة افتراضية بشأن نتائج غير متجانسة في سوق العمل مع رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا الذي اتفق معه في الرأي بأن بعض العاطلين سيحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى العمل.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد وتسريع جهود التصدي لجائحة كورونا.

وفي أول يوم له بالبيت الأبيض، أطلق الرئيس الأمريكي خطته لمكافحة كورونا وتداعياته الاقتصادية، كما وقع عدة قرارات تنفيذية بهدف التصدي للجائحة التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأمريكيين.