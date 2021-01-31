تعديل رسوم خدمات الطيران يثير ردود فعل غاضبة في الكويت

أثار قرار حكومي بشأن تعديل رسوم خدمات المطار والركاب في الكويت، بفرض رسوم على الداخلين والخارجين من البلد الخليجي، استياء شريحة واسعة من النشطاء، أبدوا رفضهم لهذا القرار المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع حزيران/ يونيو المقبل.

وأصدر القرار وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبد الله معرفي، حيث نص على ”فرض رسم بقيمة ثلاثة دنانير للراكب المغادر، ودينارين للراكب القادم تضاف إلى تذكرة السفر، وتشمل كلاً من المواطنين والمقيمين“، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وعبَر نشطاء كُثر بينهم نائب بمجلس الأمة رفضهم للقرار، معللين موقفهم ”بسوء حالة المطار والخدمات المقدمة فيه“، وفق زعمهم، ومتسائلين بذات الوقت عن الغاية والمبرر من القرار في هذا التوقيت، مشيرين إلى ”أنه يمس جيب المواطن“.

وكان النائب عبد الله الطريجي من الرافضين لهذا القرار، حيث قال ”إصرار الحكومة على تعزيز الميزانية ومعالجة العجز من جيب المواطن مرفوض تماما“.

وأضاف الطريجي ”قرار فرض رسوم على المغادرين والعائدين لمطار الكويت غير مبرر ويجب إلغاؤه،والأجدر بالحكومة ضبط مصروفاتها وتحصيل ديونها بدلا من إثقال كاهل المواطن بزيادة الرسوم“.

إصرار الحكومة على تعزيز الميزانية ومعالجة العجز من جيب المواطن مرفوض تماما، وقرار فرض رسوم على المغادرين والعائدين لمطار الكويت غير مبرر ويجب إلغاؤه،والأجدر بالحكومة ضبط مصروفاتها وتحصيل ديونها بدلا من إثقال كاهل المواطن بزيادة الرسوم — د. عبدالله الطريجي (@dr_a_altraiji) January 30, 2021

وبدوره انتقد محمد زيد القريان، مراقب بشركة البترول الوطنية الكويتية، الخدمات المقدمة في المطار، قائلاً ”انا ابي اعرف من الحكومه منو العبقري اللي قالكم فرض رسوم 3 دنانير على كل راكب مغادر المطار في هذا التوقيت بذمتكم رسوم على شنو على خدماتكم بالمطار هذا اللي يخر ماي او على الخدمات اللي وفرتوها لنا اذا حطيتوا على هالمطار القديم زياده 3 دنانير المطار الجديد جم راح تزيدون ؟“.

انا ابي اعرف من الحكومه منو العبقري اللي قالكم فرض رسوم 3 دنانير على كل راكب مغادر المطار في هذا التوقيت بذمتكم رسوم على شنو على خدماتكم بالمطار هذا اللي يخر ماي او على الخدمات اللي وفرتوها لنا اذا حطيتوا على هالمطار القديم زياده 3 دنانير المطار الجديد جم راح تزيدون ؟ pic.twitter.com/hPXZbrSZ2U — محمد زيد القريان🇰🇼 (@mohalquryan) January 30, 2021

ووصف المهندس ماجد القحطاني القرار الوزاري بـ ”التدليس“، معلقاً ”هذا تدليس !! لأن رسوم خدمات المطار بالأصل موجودة ضمن سعر التذاكر عند الشراء !! لذلك لا يوجد سبب لهذه الرسوم المصطنعة والغير مبرّرة !؟“.

هذا تدليس !! لأن رسوم خدمات المطار بالأصل موجودة ضمن سعر التذاكر عند الشراء !! لذلك لا يوجد سبب لهذه الرسوم المصطنعة والغير مبرّرة !؟ https://t.co/5nNGIePgca — م. ماجد القحطاني (@m_alq7tani) January 30, 2021

وتساءل المستشار الإعلامي والصحفي بمجلس الأمة رشيد الفعم، عن السند القانوني لهذا القرار، معتبراً ”أن أخذ هذه الرسوم أمر غير منطقي ويدخل في التوجه الضريبي للدولة“.

3 دنانير رسوما على كل راكب مغادر من مطار الكويت.. وديناران على القادم .. ماهو السند القانوني لذلك ،؟ تأمين، ضريبة ؟؟؟ — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) January 30, 2021

أما المحامي هاني حسين فقد ذهب بانتقاده لأبعد من ذلك، متسائلاً عن قانونية إصدار الوزير المتواجد حالياً في الحكومة المستقيلة كوزير لتصريف الأمور العاجلة لهذا القرار، كونه لا يدخل ضمن عاجل الأمور، وفقاً لرأي المحامي.

كيف لوزير مستقيل … وحاليا هو موجود على كرسي الوزارة لتصريف الأمور العاجل ويصدر قرار بفرض رسوم للداخل والخارج عبر المطار؟؟؟ سيتم الغاءه في حال تنفيذه لأنه قرار صادر من وزير مستقيل وهذا القرار لا يعتبر من ضمن الأمور العاجلة — 🇰🇼⚖المحامي هاني حسين⚖🇰🇼 (@HanihussainL) January 30, 2021

وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي وافق عليها قبل نحو أسبوعين، ليتم تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة والتي لم يتبين موعد تشكيلها حتى الآن.

وتعقيباً على الجدل بشأن القرار، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان ”بأن هذا القرار يأتي انسجاماً مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات“.

وأوضح ”بأن الهدف من القرار هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والامكانيات في مطار الكويت الدولي، حيث تأتي هذه الرسوم الجديدة لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار وبين الايرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات“.

وذكرت مصادر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، ”أن القرار يعتبر تحديثا للرسوم التشغيلية في مطار الكويت الدولي، حيث ارتفعت بقيمة دينار للراكب المغادر لتصل إلى ٣ دنانير بدلا من دينارين، وبالنسبة للراكب القادم استقرت كما هي دون تغيير عن دينارين“.