تركيا تفرض زيادة جديدة على ضريبة "الزلزال"

فرضت الحكومة التركية بموجب مرسوم رئاسي، اليوم السبت، زيادة جديدة على الضريبة المعروفة باسم ”ضريبة الزلزال“.

ودخل قرار الحكومة التركية برفع ضريبة الزلزال من 7.5 % إلى 10% حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم الرئاسي الموقع من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بالجريدة الرسمية، وفقا لما نشره موقع ”كارت“ التركي.

وتلزم البلديات في تركيا أي مقيم فيها عند فتح عدادات الغاز أو الكهرباء بتقديم ورقة ضريبة الزلازل (Dask) لإجراء المعاملة، وهي ضريبة فرضتها الدولة إبان زلزال مرمرة الذي حصل في تركيا عام 1999 وكانت درجته 7.4 على مقياس ريختر، وخلف 17 ألف قتيل.

وفرضت الحكومة التركية، آنذاك، هذه الضريبة بشكل مؤقت، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أقرت الضريبة بشكل دائم عام 2003.

ووفقا للتعريف الرسمي، فإن ضريبة الزلزال هي ضريبة إلزامية على كل صاحب عقار في تركيا، وتهدف لتأمين جميع الأضرار التي من الممكن أن تنتج عن الزلازل من حرائق وانفجارات وموجات تسونامي، بحيث يصبح المبنى مؤمنا بالكامل.