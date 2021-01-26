صندوق النقد الدولي: 2.6 % النمو المتوقع لاقتصاد السعودية 2021

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي؛ بسبب تدني أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وتفيد تقديرات السعودية نفسها، بأن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي، بعد انكماشه 3.7% في 2020.

وكان صندوق النقد توقع، في تشرين الأول/أكتوبر، نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام، بعد انكماش 3.9 بالمئة العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام المقبل.

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات، وشروع بعض الدول في التطعيم، خلال كانون الأول / ديسمبر، يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من ”ضبابية استثنائية“ ما زال الاقتصاد العالمي يواجهها.