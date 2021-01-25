استئناف الملاحة البحرية بين مصر وقطر

أعلنت وزارة النقل المصرية، استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية بين القاهرة والدوحة، وذلك في ضوء الالتزامات المتبادلة بين البلدين بموجب البيان الصادر عن قمة ”العلا“ الخليجية.

ونص بيان قمة ”العلا“ على التزام جميع الأطراف الموقعة، بفتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات الأمنية المصرية المعنية.

وبحسب خطاب صادر من رئيس قطاع النقل البحري بمصر، رضا إسماعيل، أكد موافقة وزارة الخارجية على استئناف حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والقطرية.

وجاء ذلك ردا على استفسارات شركات الملاحة حول موقف السماح للسفن القطرية بدخول الموانئ المصرية، ودخول السفن المصرية الموانئ القطرية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال الشحنات من وإلى قطر.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، أن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، اتفقتا بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وشهد يوم الإثنين الماضي، إقلاع أول رحلة طيران بين مصر وقطر، قامت بها شركة مصر للطيران، بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة.