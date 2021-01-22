انخفاض الذهب مع ارتفاع العوائد وتوقع بأداء أسبوعي أفضل

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبًا، والتي بلغها أمس الخميس.

وخلال الأسبوع، ارتفع 1.8% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار.

وقال المحلل الاقتصادي كايل رودا: إن ”الذهب يعاني بسبب ارتفاع العوائد الاسمية، والذي جاء على خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأمريكية، وتبنى البنك المركزي الأوروبي اتجاهًا أقل ميلًا للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب به السوق“.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، لأجل عشر سنوات فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كورونا مستمرة.

وألمحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل، إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9%.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعًا 2.8%.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.