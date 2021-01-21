"الليبية للاستثمار" تنفي صحة تقارير عن استيلاء مجموعة كويتية على أصول لها في فرنسا

نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن استيلاء مجموعة الخرافي الكويتية على عدد من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.

وأكد محمود في تصريحات نقلتها صحيفة ”صدى الاقتصادية“ الليبية، أن قضية سلسلة متاجر ”فناك“FNAC بباريس لا تزال معروضة أمام القضاء الفرنسي، ولم يتم صدور حكم بخصوصها حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن استيلاء مجموعة الخرافي على عدد من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.

يشار إلى أن مصادر إعلامية ذكرت، في وقت سابق، أن محكمة النقض بباريس حددت موعدا لجلسة استماع، في آذار/مارس المقبل؛ للنظر في الخلاف القانوني بشأن ملكية سلسلة متاجر ”فناك“ بين الهيئة الليبية للاستثمار في باريس، وبين مجموعة الخرافي الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة المزمع عقدها، في آذار/مارس المقبل، هي جلسة الاستماع الأولى في النزاع القانوني بين هيئة الاستثمار الليبية ومجموعة الخرافي الكويتية أمام أعلى محكمة للاستئناف في فرنسا.

ويعود هذا النزاع لسنوات خلت؛ على خلفية إلغاء عقد لإقامة مشروع سياحي بجنزور أبرمته شركة الخرافي مع الدولة الليبية في 2006؛ الأمر الذي دفع الشركة لرفع عدد من القضايا ضد مؤسسات الاستثمار الليبية، مطالبة فيها بتعويض يقارب مليار دولار.