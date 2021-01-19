شركة إيطالية تحوّل طائرة إلى ثلاجة ضخمة لنقل لقاحات كورونا (صور)

وجدت شركة تصنيع الطائرات الإيطالية ”Tecnam“ طريقة مبتكرة لتجنب تأخيرات وصول اللقاح ضد كورونا لدول العالم برًا، وذلك عن طريق توصيل الجرعات جوًا.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أعادت الشركة تصميم طائرة ركاب عن طريق إزالة المقاعد واستبدالها بمجمد ضخم (فريزر).

وتستطيع الطائرة، التي يطلق عليها اسم ”P2012 TravelCare“، نقل 115 ألف جرعة في رحلة واحدة وتحافظ عليها عند ”-85“ لمدة تصل إلى 12 ساعة بمجرد توقف النظام عن التوزيع.

وقالت الشركة إنه باستخدام هذه الطريقة، فإن تكلفة توزيع كل لقاح تم تخفيضها إلى 0.005 دولار فقط لكل جرعة، لكل رحلة، كما يمكن للطائرة أيضًا أن تهبط على مدرج يقل ارتفاعه عن 1850 قدمًا، ما يسمح للمناطق الأكثر عزلة بتلقي لقاحات فيروس كورونا.

ويجب الاحتفاظ بلقاح شركة ”فايزر“ ضد كورونا في درجات حرارة تخزين شديدة البرودة ما يجعل من الصعب نقله إلى مواقع معينة.

وتوجد صعوبات وصول الطائرات الكبيرة إلى العديد من المناطق النائية، التي لديها مطارات صغيرة بها مدارج أصغر، والتي لا تستطيع العديد من الطائرات التجارية أو طائرات الشحن الهبوط عليها بأمان.

ووجدت شركة ”Tecnam“ طريقة لتجاوز تلك العقبات من خلال طائرة ”PS2021″، التي تستخدم مجمدا ضخما من تصميم شركة تصنيع المجمدات الفائقة ”DESMON“.

وأوضحت الشركة الإيطالية أنه إلى جانب تقليص الوقت وسرعة التسليم، فإن طريقتها تقلل تكاليف النقل، حيث تظهر السجلات أن تكاليف النقل يمكن أن تصل إلى 13.50 دولارًا لكل لقاح، بينما على متن الطائرة الجديدة لا تتجاوز 0.005 دولار لكل جرعة، لكل رحلة.

وأكدت الشركة أن اختيارها لطائرة ”P2012″، يرجع جزئياً إلى تصميمها المميز، حيث يمكن إعادتها بسهولة إلى شكلها الأصلي، كما أن الطائرة مُرخصة للسفر في أي نوع من أنواع الطقس، ولديها القدرة على الهبوط في أي مطار مهما كان صغيرًا أو بعيدًا.

وقال المدير الإداري لشركة ”Tecnam“ جيوفاني باسكال لانجر، إنه ”مع الإعلان عن أول اختراقات لقاح كورونا، أدركنا أن المجتمعات في المناطق النائية ستواجه تأخيرات في تلقي الوصول“.

وأكد أن الشركة قررت ”التصرف بسرعة، وقامت بإعادة تصميم P2012 TRAVELCARE لتسهيل التوزيع العادل والفعال للقاح، إنها مساهمتنا في الكفاح من أجل عالم خالٍ من كورونا“.

واستخدمت الشركة طائرة ركاب تتكون من 11 مقعدًا، وتمت إزالة المقاعد الداخلية واستبدالها بمجمد ضخم، حيث يتم تخزين جرعات اللقاح في حاوية توضع في منطقة الشحن للتوزيع.

وأكد لانجر أنه ”طائرة P2012 ستسهل نقل اللقاح؛ وستستمر غدًا في خدمة المجتمعات، حيثُ يمكن إعادتها إلى شكلها الأصلي في أقل من ساعة“.