وزيرة: لبنان تلقى طلبا من سويسرا للتعاون في تحقيق بشأن المصرف المركزي

قالت وزيرة العدل اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقال سلامة إنه سينظر في التقرير. وقال لرويترز إنه ليس لديه أية معلومات وسينظر في الأمر.

وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشاركان في الخطوة.

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: ”سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى“.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها.‎