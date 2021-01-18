الكويت.. استقالات جماعية بشركة "البترول الوطنية"

كشفت مصادر مطلعة في الكويت، عن وجود استقالات جماعية في ”شركة البترول الوطنية“ التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بسبب ”تعديلات إدارية وشبهات حول الترقيات بالقطاع النفطي“، في الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياطٍ نفطي مثبتٍ في العالم.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن المصادر التي وصفتها بـ الموثوقة، بأن الاستقالات شملت ”نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية لمصفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاني، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية لمصفاة ميناء عبدالله المهندسة وضحة الخطيب، وعدد من مديري الشركة“.

وقالت المصادر ”إن هؤلاء النواب والمدراء تقدموا باستقالاتهم، فيما طلب مجموعة من رؤساء فرق العمليات النقل من دوائرهم بعد بروز مجموعة من المشاكل الإدارية وانتقاص من الصلاحيات ووجود شبهات تلاعب بالترقيات والمفاضلات“.

وذكرت المصادر ”أن السبب الرئيسي لتقديم هذه الاستقالات الجماعية هو ترقية مدير عمليات تشغيل الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي بشركة البترول الوطنية“.

وبينت ”أنه بعد ترشح 10 رؤساء فرق لمنصب مدير عمليات تشغيل الوقود البيئي وإجراء المفاضلة الأولوية، تم الإيعاز لمرشحين اثنين من ضمن العشرة للانسحاب من الترشح لإفساح المجال لمرشح محسوب على بعض قيادات الشركة ليصبح ضمن قائمة العشرة المؤهلين لدخول المقابلة“.

وأوضحت المصادر أن هذا المرشح لم يكن من ضمن العشرة الأوائل المؤهلين لدخول المقابلة في البداية، ”نظراً لقصر مدة خدمته وكذلك بقائه على درجته الحالية بالمقارنة مع الكفاءات الأخرى“.

وكذلك أشارت المصادر إلى تعديلات وظيفية دفعت هؤلاء العاملون لتقديم الاستقالة، وهي ”تكليف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات برئاسة لجنة المفاضلات، حيث يرى المستقيلون أن مهامه إدارية بحتة وخبرته تنحصر في تقنية المعلومات، وأن بتكليفه لرئاسة اللجنة انتقاصاً لصلاحياتهم خاصة في ظل تعطل تشغيل مشروع الوقود البيئي“.

وأوضحت المصادر ”أن هنالك حالة استياء لدى عدد من الكفاءات والعاملين في الشركة وكذلك مؤسسة البترول، بسبب تجاوزات بعض المسؤولين وتحكمهم بالترقيات على حساب الكفاءات“.

وتعاني الكويت، العضو بمنظمة الدول المصدِرة للنفط (أوبك) من صعوبات مالية قاسية ”بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد“.