استئناف الحركة التجارية بين السعودية وقطر

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام عبر حسابه على تويتر، أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري.

استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من #ميناء_حمد إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/XKHwfhUbMU — ميناء الملك عبدالعزيز (@KAAPDAMMAM) January 17, 2021

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر.