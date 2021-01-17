18 يناير

استئناف الحركة التجارية بين السعودية وقطر

استئناف الحركة التجارية بين السعودي...

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام عبر حسابه على

المصدر: فريق التحرير

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام عبر حسابه على تويتر، أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر.