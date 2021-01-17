"فورد" تؤجل تسليم سيارة "موستانج Mach-E" الكهربائية

أفاد موقع ”إلكتريك“ المعني بأخبار السيارات الكهربائية، بأن شركة ”فورد“ الأمريكية لصناعة السيارات ستؤخر تسليم مئات من سيارات Mustang Mach-E الكهربائية لإجراء فحوصات جودة.

وبدأت شركة تصنيع السيارات في تسليم سيارة Mach-E SUV في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكن بعض المشترين أفادوا بأن مواعيد التسليم المقبلة قد تم تأجيلها، لمدة شهر في بعض الحالات.

وتعد سيارة ”Mustang Mach-E SUV“ أول تحديث لشركة فورد لعلامة Mustang التجارية الشهيرة على الإطلاق، وأكبر غزو للشركة في سوق السيارات الكهربائية.

ولم تعلق شركة ”فورد“ على قرار التأجيل، لكن متحدثا رسميا من الشركة أكد لموقع ”إلكتريك“ أنها تجري ”فحوصات جودة إضافية على عدة مئات“ من سيارات الدفع الرباعي التي تم تصنيعها قبل بدء شحنات ديسمبر، للتأكد من أنها تلبي الجودة التي يتوقعها ويستحقها العملاء.

كما لم تذكر ”فورد“ أيضا ما الذي دفع بالتحديد إلى فحوصات الجودة الجديدة، لكن الشركة أخبرت مدونة ”Ford Authority“ أنها تعمل على تسريع عمليات تسليم موستانج Mach-E ، وتأمل في أن يستقبلها العملاء قبل المواعيد المحددة، بشرط ألا يتسبب فيروس كورونا المستجد في تأخيرات النقل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من قيام دارين بالمر، مدير قسم تطوير المركبات الكهربائية والبطاريات بشركة فورد، بتفجير مشكلات الجودة في تسلا. وتعهد بأن سيارة Mustang Mach-E ستتجنب مشكلات الإنتاج والتصنيع الأساسية التي ابتليت بها Tesla EVs، بما في ذلك المصدات السائبة ومقابض الأبواب العالقة.

جدير بالذكر، أن بعض المركبات الكهربائية واجهت مشاكل موثوقية عامة، بما في ذلك الأعطال الكهربائية.