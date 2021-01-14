انكماش العجز الكلي لميزانية مصر إلى 3.6%

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 بالمئة قبل عام.

وأضاف في بيان صحفي أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه (895.7 مليون دولار)، ولم يشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول من يوليو تموز حتى نهاية يونيو حزيران.

وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

وقالت وزارة المالية في وقت لاحق من اليوم في بيان صحفي إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو عشرة بالمئة في النصف الاول من 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه.