"بريد الإمارات" تضيف إسرائيل إلى شبكة عملياتها

أعلنت مجموعة بريد الإمارات اليوم الأربعاء إضافة إسرائيل إلى شبكة عملياتها، وذلك لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت ”وام“ عن الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات عبد الله محمد الأشرم قوله إن ”مجموعة بريد الإمارات حرصت على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية بإضافة دولة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر وتشكل تجسيدا للرؤية التقدمية لكلا الدولتين“.

وأكد الأشرم أن ”الشراكة مع بريد إسرائيل ستثمر عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع“.

ووفق الوكالة الرسمية ”يمكن لمتعاملين دولة الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية المتميزة إلى إسرائيل“.