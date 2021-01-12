رويترز: السعودية تعلق خطط تمويل توسعة مطار الرياض

أفادت مصادر بأن السعودية علقت خطط تمويل توسعة مطار الرياض؛ في مؤشر على أن المملكة تعيد تقييم الأولويات الإستراتيجية بعد أزمة فيروس كورونا.

وأجرت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، اتصالات مع بنوك في العام الماضي؛ لطلب مقترحات تمويل للتوسعة المزمعة للمطار، التي قالت مصادر إنها ستكون بعدة مليارات من الدولارات.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية، إن الشركة الآن تعلق العملية.

وذكر أحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه؛ لأن المسألة غير معلنة، أنه ”في هذه المرحلة أُلغي الأمر في هذه البيئة، أعتقد أنهم قرروا أنه ليس من المنطقي بالضرورة اقتراض المال لتوسعة المطار حاليا“.

وأفاد مصدر ثان بأنه ”تم تعليقه وتأجيله. إنهم يعطون الأولوية للمشروعات على أساس احتياجات الميزانية“.

ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وعلقت السعودية الرحلات الجوية الدولية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، الذي أضر بشدة بصناعة الطيران حول العالم.

وبدأت المملكة الاستعدادات في 2017 لبيع حصة أقلية في مطار الرياض، ثاني أكبر مطار في البلاد. وقالت مصادر لرويترز في 2018، إن تلك الخطط جرى تعليقها أيضا.

وشهدت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا حادا في اقتصادها، العام الماضي؛ بسبب تأثير انخفاض عائدات النفط وأزمة فيروس كورونا. وتخطط لخفض الإنفاق الحكومي هذا العام بنحو سبعة بالمئة في مواجهة عجز مالي متسع.

في غضون ذلك، أعلنت البلاد هذا الأسبوع، عن خطط بقيمة مئات المليارات من الدولارات؛ لبناء مدينة خالية من انبعاثات الكربون في نيوم، وهو مشروع يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. ويقام المشروع على مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.