10 يناير

تباطؤ معدل التضخم الرئيس بمصر إلى 5.4% في ديسمبر‎

تباطؤ معدل التضخم الرئيس بمصر إلى 5...

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر /كانون الأول من 5.7% في

المصدر: رويترز

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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر /كانون الأول من 5.7% في نوفمبر /تشرين الثاني.

وانكمشت الأسعار 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8%.