تباطؤ معدل التضخم الرئيس بمصر إلى 5.4% في ديسمبر‎

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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر /كانون الأول من 5.7% في