لمنافسة تسلا.. Nio تكشف النقاب عن سيارة ET7 الكهربائية الجديدة (صور)

أطلقت شركة Nio الصينية لصناعة السيارات الكهربائية نموذجها الأول من سيارات السيدان، حيث تتطلع إلى حصة أكبر من سوق السيارات في العالم.

وأعلنت Nio عن إصدار جديد من السيارات الكهربائية التي تنطلق باسم ET7 وتستهدف منافسة إصدار تسلا من السيارات الكهربائية Model S.



وكشفت Nio في احتفال ”Nio Day“ السنوي الرابع النقاب عن سيارة ”ET7″ سيدان الكهربائية الفاخرة، والتي تتميز بتصميم بحجم متوسط، وتنطلق لمنافسة “ Model S“ من تسلا، ومنافسها المحلي XPeng، إلى جانب سلسلة BMW 7.

وتنطلق سيارة ET7 الكهربائية بسعر يبدأ من 69000 دولار للنموذج الرئيس المميز بقدرة بطارية 70 كيلو واط، كما تقدم الشركة عرض تخفيض لمشتركي خدمة البطاريات التي تأتي باشتراك شهري 150 دولارا، حيث ينخفض سعر السيارة الكهربائية لمشتركي الخدمة إلى 58375 دولارا.



وقال الرئيس التنفيذي وليام لي إنه ”يمكن لتقنية البطاريات الجديدة في سيارة ET7 الكهربائية أن تدعم المستخدم في قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، بينما يتوافر نموذج اختياري للسيارة بحزمة بطارية مميزة بقدرة 150 كيلو واط والذي يدعم قطع مسافة 1000 كيلومتر أو 600 ميل، وهو تقدم واضح عن سيارة Model S من تسلا“.



وأضاف أن ”ET7 سيتم تزويدها بأجهزة استشعار lidar، التي تساعد السيارة على إدراك محيطها، وغالبا ما توجد في السيارات الذاتية القيادة لمساعدة السائقين، وهي تقنية رفضها إيلون ماسك رئيس شركة تسلا“.

وتتميز السيارة -أيضا- بتقنية 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و V2X، وهناك -أيضا- النظام الصوتي من فئة 7.1.4 مع 23 مكبر صوت.



وأكدت Nio أن سيارة ET7 تدعم تسارعا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية، ومن المقرر أن تنطلق السيارة الكهربائية الفاخرة للبيع في الربع الأول من عام 2022.