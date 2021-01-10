تقرير: اقتصاد لبنان ينخفض بنحو 34 مليار دولار عام 2020

أظهر تقرير رسمي أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان هوى بمقدار 33.8 مليار دولار عام 2020 نتيجة تفشي وباء ”كورونا“ وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها.

وجاء في تقرير ”المؤسسة العربية لضمان الاستثمار“ حول تأثيرات ”كورونا“ على الاقتصادات العربية أن الدين العام للبنان قفز أيضا إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 ليحافظ على مركزه كواحد من أكبر الدول المدينة في العالم.

وبيّن تقرير المؤسسة التابعة للجامعة العربية ومقرها في الكويت أنه من المتوقع أن يكون الناتج اللبناني بالأسعار الجارية وصل إلى حوالي 18.7 مليار دولار عام 2020 مقابل 52.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 65%.

وأظهر التقرير أن الأزمة أثرت أيضا بشكل كبير على احتياطات لبنان من العملات الأجنبية التي هوت إلى 15.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي من نحو 24 مليار دولار بنهاية عام 2019 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 40.6 مليار دولار بنهاية 2017.

وتسببت الأزمة أيضا بتسارع تراكم الدين العام الذي وصل إلى 171.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهو من أعلى نسب الدين للناتج في العالم وفقا للتقرير.