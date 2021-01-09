متجر أبل يحقق إيرادات بلغت 64 مليار دولار في 2020 بفضل الإغلاق

شهد عام 2020 الكثير من المعاناة، حيث أفلست العديد من الشركات وخسر العديد من الناس في جميع أنحاء العالم وظائفهم، إلا أنه وعلى ما يبدو أن شركة ”أبل“ لم تتأثر سلبًا.

حيث استطاعت الشركة أن تحقق زيادة في إيرادات متجر التطبيقات بنسبة 25 % عن العام السابق.

وحققت ”آبل“ أكثر من 64 مليار دولار من الإيرادات من خلال متجر التطبيقات العام الماضي، وهي زيادة تزيد عن 25 % عن عام 2019.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نتجت هذه الزيادة القياسية في الإيرادات عن الوباء المستمر، مع لجوء الكثيرين إلى الألعاب لتخفيف الملل أو القلق أو للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض.

وفي حين لم تكشف آبل عن المبيعات السنوية لمتجرها، حلل الخبراء نفقات التطوير والـ30% أرباحًا التي تحتفظ بها الشركة، للوصول إلى الرقم التقديري البالغ 64 مليار دولار.

وشملت التطبيقات الأكثر شعبية المدفوعة في المتجر العام الماضي تطبيقات Facetuneو TouchRetouch و Dark Sky Weather و Procreate Pocket، في حين كانت لعبة Honor of Kings لشركة تينسنت الأكثر مبيعا، وبلغت مبيعاتها 2.5 مليار دولار.

هذا وفي عام 2019، حققت أبل ما يقرب من 50 مليار دولار من منصة بيع التطبيقات، مقارنة بـ 48.5 دولار في عام 2018، وهو معدل نمو بنسبة 3.1 %، مقارنة بارتفاع بنسبة 28 % بين عامي 2019 و2020.