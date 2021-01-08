مصر تعلن طرح أول صندوق نقدي بحجم إصدارات يصل 100 مليون جنيه

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، اليوم الجمعة، عن طرح أول صندوق نقدي بالجنيه المصري، بحجم إصدار يصل إلى 100 مليون جنيه (حوالي 6,370,000 دولار أمريكي).

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية، في بيان، إلى أن شركة ”إن آي كابيتال“ طرحت صندوق سيولة، وهو الأول بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي، بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

ولفتت السعيد إلى أن صندوق الاستثمار النقدي الجديد، يأتي في إطار إستراتيجية شركة ”إن آي كابيتال“ الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي؛ لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يُعد فريدًا من نوعه، حيث إنه أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة، مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.