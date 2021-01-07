حكومة السودان تقر ميزانية عام 2021...

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أقر مجلس الوزراء في السودان ميزانية البلاد للعام 2021، بانتظار الموافقة النهائية التي ستصدر عن اجتماع مشترك مع مجلس السيادة. وكشف مصدر حكومي أن الحكومة ستواصل