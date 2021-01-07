7 يناير

حكومة السودان تقر ميزانية عام 2021‎

حكومة السودان تقر ميزانية عام 2021...

أقر مجلس الوزراء في السودان ميزانية البلاد للعام 2021، بانتظار الموافقة النهائية  التي ستصدر عن اجتماع مشترك مع مجلس السيادة. وكشف مصدر حكومي أن الحكومة ستواصل

المصدر: رويترز

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أقر مجلس الوزراء في السودان ميزانية البلاد للعام 2021، بانتظار الموافقة النهائية  التي ستصدر عن اجتماع مشترك مع مجلس السيادة.

وكشف مصدر حكومي أن الحكومة ستواصل دعم القمح والدواء وغاز الطهي والكهرباء في الميزانية الجديدة.