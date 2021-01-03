هيئة قناة السويس: إيرادات القناة 5.61 مليار دولار في 2020‎

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.
وقال رئيس الهيئة، إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.
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قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019. وقال رئيس الهيئة،
قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.
وقال رئيس الهيئة، إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.