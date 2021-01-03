3 يناير

هيئة قناة السويس: إيرادات القناة 5.61 مليار دولار في 2020‎

هيئة قناة السويس: إيرادات القناة 5....

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019. وقال رئيس الهيئة،

المصدر: رويترز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.

وقال رئيس الهيئة، إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021.