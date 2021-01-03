هيئة قناة السويس: إيرادات القناة 5.61 مليار دولار في 2020‎

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قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درّت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019. وقال رئيس الهيئة،