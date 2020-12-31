"المركزي المصري" يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليون دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن طرحه أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيهًا (62 مليون ونصف المليون دولار)، كآخر طروحات عام 2020، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لما ورد في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن طرح أذون الخزانة سيتم على طرحين، الأول بقيمة 7.5 مليار جنيها مقابل أذون خزانة آجل 182 يومًا، على أن تُستحق في شهر يوليو من عام 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن الطرح الثاني سيكون بقيمة 12.5 مليار جنيها مقابل أذون خزانة أجل 364 يومًا، على أن تُستحق في يناير 2022.

وأنابت وزارة المالية في مصر، البنك المركزي المصري، في طرح الأذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة بشكل أسبوعي.