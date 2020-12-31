أمريكا تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية

المصدر: أ ف ب

أعلنت واشنطن، الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي ”ايرباص“ والأمريكي ”بوينغ“.

وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان، إن الرسوم الجديدة ستشمل ”أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية“، بالإضافة إلى أنواع من النبيذ والمشروبات الروحية من البلدين الأوروبيين.

واعتبر الممثل التجاري أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية ”بشكل غير منصف“.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في أكتوبر الماضي، أن منظمة التجارة العالمية أجازت رسميا للاتحاد الأوروبي، أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة، ردا على الدعم المقدم لشركة ”بوينغ“ الأمريكية لصناعة الطائرات.