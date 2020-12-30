استطلاع: التضخم في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.2% بنهاية عام 2020

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.

وظل التضخم حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وتعافت الليرة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز، بين 14 خبيرا اقتصاديا، أن متوسط التقديرات للتضخم السنوي بلغ في ديسمبر/ كانون الأول 14.20% وتراوحت التقديرات بين 13.70% و15.27%.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل، أن التضخم سيبلغ 10.5% في نهاية 2020.

ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول في الرابع من يناير/ كانون الثاني.