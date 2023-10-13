روسيا ترفض إنشاء تكتل للغاز شبيه لمنظمة "أوبك"‎

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن نشارك في هذا المنتدى كلا من روسيا وقطر، ونحن نتفاعل مع قطر في إطار هذا المنتدى، لكن آفاق إنشاء منظمة للغاز لا تتم مناقشتها اليوم".

وحول وجود مركز للغاز في إيران، أوضح نوفاك: "أعتقد أن شركتنا غازبروم ستدرس هذه القضية، وإذا كان هذا مشروعًا حقيقيًا ومن المحتمل أن يكون جيدًا، فستشارك فيه بالطبع، لكننا بحاجة إلى تقييمه ودراسته".

وفيما يخص التقدم في مشروع مركز الغاز التركي، أكد نوفاك أن روسيا أرسلت إلى تركيا خريطة طريق لإنشاء مركز للغاز، وأن تركيا تدرسها، مبينًا أن "المشروع قيد المناقشة حاليًا، وتم إعداد خريطة طريق وإرسالها إلى الشركاء الأتراك، وهم يدرسونها حاليًا، وبمجرد التوقيع عليها، سيتم تنفيذ المشروع وفقًا لخطة العمل".

وأشار نوفاك إلى أن المشروع يتضمن، في المقام الأول، إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز في تركيا، منوهًا إلى أن "هناك العديد من الموردين هناك، بما في ذلك روسيا، ولكن هناك أيضًا العديد من المستهلكين، بما في ذلك تركيا والدول الأوروبية، ومن الواضح أنه يجب أن يكون لديهم تبادل إلكتروني خاص بهم، والتداول الإلكتروني، الذي يولد عروض الأسعار".

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة إنشاء مركز على الأراضي التركية، حيثُ يمكن إعادة توجيه الحجم المفقود من نقل الغاز عبر نورد ستريم.

وذكرت السلطات التركية أنه من ناحية البنية التحتية في البلاد، فإن كل شيء تقريبًا جاهز لتنفيذ المشروع المحور، لكنها أشارت إلى ضرورة تعديل التشريعات، إذ تم اتخاذ القرارات التشريعية الأولى في أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي، وكانت تتعلق بأنشطة شركة النفط والغاز التركية "بوتاش" وعدد من الموردين الآخرين على الأراضي التركية.

ويعتبر منتدى البلدان المصدرة للغاز، منظمة حكومية دولية توحد كبار مصدري الغاز في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليًا 12 دولة تسيطر على نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و52% من صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال، و47% من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.