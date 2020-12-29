تركيا وبريطانيا توقعان اتفاق تجارة حرة لمرحلة ما بعد "بريكست"

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، يوم الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقعت وزيرتا التجارة في كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة البريطانية إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.